Come dire autobus ing.

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come dire autobus ing.' è 'Pullman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PULLMAN

Perché la soluzione è Pullman? Il termine PULLMAN si riferisce a un veicolo destinato al trasporto di gruppi di persone su lunghe distanze, spesso utilizzato per viaggi organizzati e trasferimenti di gruppo. Questa parola deriva dall'omonimo marchio che ha divenuto sinonimo di autobus di grandi dimensioni e comfort. La sua presenza nelle conversazioni è frequente quando si parla di mezzi di trasporto collettivi per viaggi turistici o trasferimenti di gruppo. È importante riconoscere questa espressione come indicante un veicolo specifico per il trasporto passeggeri.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come dire autobus ing.". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Come dire autobus ing. nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pullman

In presenza della definizione "Come dire autobus ing.", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come dire autobus ing." conferma che la soluzione 'Pullman' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pullman

P Padova U Udine L Livorno L Livorno M Milano A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come dire autobus ing." permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pullman' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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