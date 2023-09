Un dispositivo che rende efficaci le frenate dei tram - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dispositivo che rende efficaci le frenate dei tram. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : LANCIASABBIA

Significato/Curiosita : Un dispositivo che rende efficaci le frenate dei tram

Posizionato più vicino all'oblò (in una posizione che a charles conrad ricorda quella di un conducente di tram), di avere una migliore visibilità sull'esterno... Una valvola, azionata dal macchinista, che alimenta i tubi connessi ai lanciasabbia. leva del regolatore: leva, azionata dal macchinista, che comanda l'apertura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

