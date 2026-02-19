Un pass per gli autobus

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un pass per gli autobus' è 'Abbonamento'.

SOLUZIONE: ABBONAMENTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un pass per gli autobus" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un pass per gli autobus". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Abbonamento? Un abbonamento rappresenta un titolo che consente di utilizzare i mezzi pubblici, come gli autobus, senza dover acquistare un biglietto singolo ogni volta. Questo strumento permette ai viaggiatori di muoversi con maggiore comodità e risparmio, soprattutto chi necessita di spostamenti frequenti. Solitamente, si tratta di un documento che copre un determinato periodo di tempo, offrendo accesso illimitato o a condizioni agevolate. L'abbonamento si rivela quindi un modo pratico per ottimizzare i costi e facilitare gli spostamenti quotidiani.

Quando la definizione "Un pass per gli autobus" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un pass per gli autobus" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Abbonamento:

A Ancona B Bologna B Bologna O Otranto N Napoli A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un pass per gli autobus" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

