CANTON

Curiosità e Significato di Canton

Vuoi sapere di più su Canton? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Canton.

Perché la soluzione è Canton? Canton è una delle città più grandi e importanti della Cina, situata nel sud del paese. Famosa per il suo ruolo storico come porto commerciale e centro culturale, è anche nota come Guangzhou. La sua energia vibrante e le tradizioni millenarie la rendono un simbolo di sviluppo e tradizione nello scenario cinese. Un vero crocevia tra passato e futuro.

Come si scrive la soluzione Canton

Se ti sei imbattuto nella definizione "Grande città della Cina", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E N S E A G S O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LOS ANGELES" LOS ANGELES

