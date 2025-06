Si esercita sulle pupille nei cruciverba: la soluzione è Tutela

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si esercita sulle pupille' è 'Tutela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TUTELA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Tutela? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Tutela.

Perché la soluzione è Tutela? Tutela significa protezione o tutela legale di qualcuno o qualcosa, spesso attraverso interventi per difendere i propri diritti. Nel contesto delle pupille, indica l’azione di difendere o preservare la loro integrità e salute. È un termine che si usa anche in ambito legale, sociale o amministrativo, ed è fondamentale per garantire sicurezza e rispetto. In ogni caso, rappresenta un atto di cura e attenzione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si esercita vigilandoSi esercita sui minorenniUn diritto che si esercitaSi esercita praticandoloLo legge il cantante lirico mentre si esercita

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si esercita sulle pupille", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

