Lo legge il cantante lirico mentre si esercita

: Una partitura (letteralmente e etimologicamente insieme di parti) è l'organizzazione grafica di più righi musicali contemporanei, ad uso del compositore o del direttore d'orchestra al fine di controllare e gestire con un colpo d'occhio l'intera simultaneità delle parti che concorrono all'opera musicale. Si utilizza la scrittura in partitura, quindi, nella musica d'insieme, da camera, corale, orchestrale e bandistica e perfino nella musica elettronica quando la gestione di una complessa polifonia richiede una notazione scritta.

Italiano: Aggettivo: spartito m sing . suddiviso in parti per essere distribuito tra contendenti. Sostantivo: spartito ( approfondimento) m sing(pl.: spartiti) . (musica) unità stampata o manoscritta di notazione musicale, destinata a un singolo esecutore. Voce verbale: spartito . participio passato di spartire. Sillabazione: spar | tì | to. Pronuncia: IPA: /spar'tito/ . Etimologia / Derivazione: vedi spartire .