Il suo solfato è usato per dilatare le pupille nei cruciverba: la soluzione è Atropina

Home / Soluzioni Cruciverba / Il suo solfato è usato per dilatare le pupille

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il suo solfato è usato per dilatare le pupille' è 'Atropina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATROPINA

Curiosità e Significato di "Atropina"

La parola Atropina è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Atropina.

Perché la soluzione è Atropina? L'atropina è un composto chimico estratto da piante come la belladonna, noto per le sue proprietà medicinali. Viene utilizzata in medicina, in particolare per dilatare le pupille durante esami oftalmologici, consentendo ai medici di avere una visione migliore della retina. Inoltre, l'atropina può essere impiegata per trattare alcune condizioni respiratorie e come antidoto in caso di avvelenamento.

Come si scrive la soluzione Atropina

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il suo solfato è usato per dilatare le pupille", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

T Torino

R Roma

O Otranto

P Padova

I Imola

N Napoli

A Ancona

