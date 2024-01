La definizione e la soluzione di: Un diritto che si esercita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il diritto di prelazione (in latino ius praeferendi), secondo la legge italiana, è quel diritto in capo ad un soggetto ad essere preferito, rispetto ad un altro a parità di condizioni, nella costituzione di un negozio giuridico. La prelazione può essere volontaria, oppure legale. La prelazione non è altro che la preferenza di un soggetto rispetto ad un altro.

Italiano

Sostantivo

prelazione ( approfondimento) f sing (pl.: prelazioni)

(antico) preferenza (diritto) (economia) preferenza o priorità accordata per legge a un soggetto a parità di condizioni rispetto ad altri nel diritto di acquisto di un bene o nel recupero di un credito

Sillabazione

pre | la | zió | ne

Pronuncia

IPA: /prelat'tsjone/

Etimologia / Derivazione

dal latino praelatio derivazione di praeferre cioè "preferire"

