Si esercita sui minorenni nei cruciverba: la soluzione è Tutela

TUTELA

Perché la soluzione è Tutela? La parola tutela indica l'insieme delle misure e azioni volte a proteggere e garantire i diritti di individui più vulnerabili, come i minorenni. Si tratta di un ruolo fondamentale per assicurare il loro benessere, sicurezza e crescita equilibrata. In ambito legale, la tutela si manifesta attraverso istituzioni e norme dedicate a salvaguardare chi non può difendersi da solo, affinché possano vivere in un ambiente sicuro e giusto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Bevande che non si possono vendere ai minorenniSi esercita vigilandoUn diritto che si esercitaSi esercita praticandoloLo legge il cantante lirico mentre si esercita

Come si scrive la soluzione Tutela

T Torino

U Udine

T Torino

E Empoli

L Livorno

A Ancona

