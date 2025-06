L oculista la usa per far dilatare le pupille nei cruciverba: la soluzione è Atropina

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L oculista la usa per far dilatare le pupille' è 'Atropina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATROPINA

La parola Atropina è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Atropina.

Perché la soluzione è Atropina? L'atropina è un farmaco utilizzato dall'oculista per dilatare temporaneamente le pupille, facilitando l'esame della retina e delle vie visive. Questa sostanza agisce sui muscoli dell'iride, impedendone la contrazione. È fondamentale per diagnosi accurate, anche se può causare sensibilità alla luce e visione offuscata. Insomma, l'atropina è uno strumento essenziale per prendersi cura della salute dei nostri occhi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Farmaco che si può usare in caso di bradicardiaGli oculisti la usano per far dilatare le pupilleIl suo solfato è usato per dilatare le pupilleUsa un bastone bianco

La definizione "L oculista la usa per far dilatare le pupille" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

T Torino

R Roma

O Otranto

P Padova

I Imola

N Napoli

A Ancona

