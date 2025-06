Sostanza usata per dilatare le pupille nei cruciverba: la soluzione è Atropina

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sostanza usata per dilatare le pupille' è 'Atropina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATROPINA

Curiosità e Significato di "Atropina"

Vuoi sapere di più su Atropina? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Atropina.

Perché la soluzione è Atropina? L'atropina è una sostanza usata in medicina per dilatare temporaneamente le pupille durante gli esami o interventi oculistici. Derivata da alcune piante, agisce bloccando i segnali nervosi che controllano la contrazione dell’iride, permettendo ai medici di osservare meglio l’interno dell’occhio. È un rimedio utile e sicuro, fondamentale per diagnosi accurate e trattamenti efficaci.

Come si scrive la soluzione Atropina

Stai cercando la risposta alla definizione "Sostanza usata per dilatare le pupille"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

T Torino

R Roma

O Otranto

P Padova

I Imola

N Napoli

A Ancona

