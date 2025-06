Prete : clergyman = frate : x nei cruciverba: la soluzione è Role

ROLE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Role? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Role.

Perché la soluzione è Role? Role indica il ruolo o la funzione che qualcuno svolge in un contesto specifico, come un attore nel teatro o un membro in un gruppo. È il compito o la posizione assegnata a una persona, definendo il suo comportamento e le sue responsabilità. Conoscere il ruolo aiuta a capire meglio il suo ruolo all’interno di un insieme più ampio, creando chiarezza e coerenza nelle interazioni quotidiane.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Prete : clergyman = frate : x", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

