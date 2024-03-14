Il prete tenuto a mantenere il segreto

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il prete tenuto a mantenere il segreto' è 'Confessore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONFESSORE

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il prete tenuto a mantenere il segreto". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Il prete tenuto a mantenere il segreto nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Confessore

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il prete tenuto a mantenere il segreto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il prete tenuto a mantenere il segreto" conferma che la soluzione 'Confessore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Confessore

C Como O Otranto N Napoli F Firenze E Empoli S Savona S Savona O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il prete tenuto a mantenere il segreto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Confessore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.