Si infilava nel letto con il prete per scaldarlo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si infilava nel letto con il prete per scaldarlo' è 'Monaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONACA

Perché la soluzione è Monaca? Una monaca spesso si occupava di assistere i membri del convento durante le ore di riposo, entrando nelle celle per offrire conforto e calore. Quando si trattava di aiutare il prete a sentirsi meno solo nelle fredde notti, la monaca si avvicinava al suo letto, condividendo momenti di vicinanza e calore umano. Questa azione rappresenta un gesto di cura e solidarietà, che rafforzava il senso di comunità tra i religiosi. La presenza della monaca era un segno di attenzione e affetto reciproco.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si infilava nel letto con il prete per scaldarlo". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Si infilava nel letto con il prete per scaldarlo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Monaca

Per risolvere la definizione "Si infilava nel letto con il prete per scaldarlo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si infilava nel letto con il prete per scaldarlo" conferma che la soluzione 'Monaca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Monaca

M Milano O Otranto N Napoli A Ancona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si infilava nel letto con il prete per scaldarlo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Monaca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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