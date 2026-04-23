Il frate domenicano che venne giustiziato a Firenze
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SOLUZIONE: SAVONAROLA
Perché la soluzione è Savonarola? Savonarola fu un frate domenicano che ebbe un ruolo importante nel contesto religioso e politico di Firenze nel XV secolo. La sua figura è nota per aver predicato con fermezza e aver promosso riforme morali e spirituali, opponendosi a certi comportamenti dell’epoca. La sua influenza si estese anche alla politica cittadina, suscitando entusiasmo tra alcuni e timori tra altri. La sua vita si concluse tragicamente con la sua giustizia, lasciando un segno indelebile nella storia della città.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il frate domenicano che venne giustiziato a Firenze". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Il frate domenicano che venne giustiziato a Firenze nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Savonarola
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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Savonarola
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Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Savonarola' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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