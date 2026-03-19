Lo fa il prete dal pulpito

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo fa il prete dal pulpito' è 'Sermone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SERMONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo fa il prete dal pulpito" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo fa il prete dal pulpito". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Sermone? Un sermone è un discorso pronunciato dal prete dal pulpito durante la messa, rivolto alla congregazione per trasmettere insegnamenti religiosi o morali. Questa parola si collega strettamente alla funzione di comunicare un messaggio importante alla comunità cristiana, spesso con tono solenne e riflessivo. Il sermone mira a ispirare, guidare e rafforzare la fede dei fedeli, offrendo spunti di meditazione e approfondimento spirituale. La sua presenza rappresenta un momento centrale della liturgia domenicale.

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Lo fa il prete dal pulpito nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sermone

La definizione "Lo fa il prete dal pulpito" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo fa il prete dal pulpito" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sermone:

S Savona E Empoli R Roma M Milano O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo fa il prete dal pulpito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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