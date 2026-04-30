L Unzione che il prete dà

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L Unzione che il prete dà' è 'Estrema'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESTREMA

Perché la soluzione è Estrema? L'estrema unzione è un sacramento che il sacerdote conferisce ai fedeli in punto di morte, offrendo conforto spirituale e perdono dei peccati. Questo rito rappresenta un momento di grande significato religioso, segnando il passaggio dall'esistenza terrena a quella eterna. La sua importanza risiede nel gesto di consacrazione e di preghiera che accompagna il malato, rafforzandolo nella fede. L'estrema unzione è considerata un sacramento di grande consolazione e speranza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L Unzione che il prete dà". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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L Unzione che il prete dà nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Estrema

Questa pagina è dedicata alla definizione "L Unzione che il prete dà" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L Unzione che il prete dà" conferma che la soluzione 'Estrema' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Estrema

E Empoli S Savona T Torino R Roma E Empoli M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L Unzione che il prete dà" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Estrema' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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