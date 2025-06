A bocce ferme : Malvaldi = Come Dio comanda : x nei cruciverba: la soluzione è Ammaniti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'A bocce ferme : Malvaldi = Come Dio comanda : x' è 'Ammaniti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMMANITI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Ammaniti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Ammaniti.

Perché la soluzione è Ammaniti? Ammaniti si riferisce a Niccolò Ammaniti, celebre scrittore e sceneggiatore italiano noto per le sue storie intense e coinvolgenti. La parola evoca un talento narrativo capace di catturare l’immaginazione del lettore e di regalare emozioni profonde. Con il suo stile unico, Ammaniti rappresenta una figura fondamentale della letteratura contemporanea italiana, lasciando un segno indelebile nel panorama culturale del paese.

Il gioco con le bocce più grosseFerme immobiliL andare a punto nel gioco delle bocceL andare a punto nelle bocceRichiede grosse bocce

A Ancona

M Milano

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

T Torino

I Imola

N R T A A C T E N O I O Mostra soluzione



