Il gioco con le bocce più grosse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gioco con le bocce più grosse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOWLING

Significato/Curiosita : Il gioco con le bocce piu grosse

Utilizzando delle bocce sferiche dette bilie o biglie. le biglie sono mosse tramite l'uso di un'asta denominata stecca, oppure sono lanciate con le mani (nella... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bowling (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento giochi non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il gioco con le bocce più grosse : gioco; bocce; grosse; Il gioco di carte con i carichi; gioco con gli onori; Il gioco che ci ricorda certe costruzioni della finanza; gioco orientale; Si tagliano per gioco ; bocce ttina d inchiostro in cui intingere la penna; bocce tte cui si sega il collo; bocce musicali; bocce tta per profumi; bocce ttine per i medicinali; grosse candele; grosse reti a strascico; Scontri tra grosse imbarcazioni battaglie; grosse monete d argento tardo medievali; Sono come i bucatini ma più grosse ;

