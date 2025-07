Le bocce per la samba nei cruciverba: la soluzione è Maracas

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le bocce per la samba' è 'Maracas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARACAS

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Maracas, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Maracas? Le maracas sono strumenti musicali di origine sudamericana, tipici della musica caraibica e del samba. Si tratta di piccole sfere riempite di semi o cristalli, montate su manici, che producono un suono ritmico quando vengono scosse. Spesso associate a balli vivaci e alle feste tropicali, le maracas sono simbolo di allegria e movimento. Un tocco di ritmo per animare ogni festa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le bocce per suonare la sambaIl gioco con le bocce più grosseDanza simile alla sambaL andare a punto nel gioco delle bocceL andare a punto nelle bocce

