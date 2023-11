La definizione e la soluzione di: L andare a punto nel gioco delle bocce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : L andare a punto nel gioco delle bocce

Che si prevedeva di ottenere. "restare a bocca asciutta". a bocce ferme / a palle ferme come nel gioco delle bocce la distanza dal pallino si misura, e... Salvatore Bruno Todaro (Messina, 16 settembre 1908 – al largo di La Galite, Tunisia, 14 dicembre 1942) è stato un militare italiano. Comandante di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

