Fa lo slalom tra le automobili ferme in coda

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fa lo slalom tra le automobili ferme in coda' è 'Motorino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOTORINO

Perché la soluzione è Motorino? Un motorino è un veicolo di piccole dimensioni, spesso utilizzato per spostamenti rapidi e agili in ambienti urbani. Quando si affronta una strada congestionata, il motorino permette di muoversi con destrezza tra le automobili ferme in coda, eseguendo uno slalom tra le vetture bloccate. La sua maneggevolezza e dimensione compatta favoriscono un passaggio più agevole in situazioni di traffico intenso. Così, il motorino si rivela un mezzo pratico per evitare ingorghi e raggiungere più rapidamente la destinazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa lo slalom tra le automobili ferme in coda". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Fa lo slalom tra le automobili ferme in coda nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Motorino

Quando la definizione "Fa lo slalom tra le automobili ferme in coda" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa lo slalom tra le automobili ferme in coda" conferma che la soluzione 'Motorino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Motorino

M Milano O Otranto T Torino O Otranto R Roma I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa lo slalom tra le automobili ferme in coda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Motorino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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