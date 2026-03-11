I ciclisti lo fanno tra le auto ferme in coda

Home / Soluzioni Cruciverba / I ciclisti lo fanno tra le auto ferme in coda

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I ciclisti lo fanno tra le auto ferme in coda' è 'Slalom'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SLALOM

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I ciclisti lo fanno tra le auto ferme in coda" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I ciclisti lo fanno tra le auto ferme in coda". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Slalom? Il termine si riferisce a un'azione compiuta dai ciclisti quando si muovono tra le auto ferme in coda, sfruttando gli spazi stretti e cercando di mantenere l'equilibrio e la velocità. Questa manovra, spesso praticata in contesti urbani congestionati, richiede abilità e attenzione per evitare incidenti o ostacoli. I ciclisti che praticano questa tecnica sono spesso considerati più esperti e capaci di adattarsi alle condizioni del traffico.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I ciclisti lo fanno tra le auto ferme in coda nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Slalom

Per risolvere la definizione "I ciclisti lo fanno tra le auto ferme in coda", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I ciclisti lo fanno tra le auto ferme in coda" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Slalom:

S Savona L Livorno A Ancona L Livorno O Otranto M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I ciclisti lo fanno tra le auto ferme in coda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gara sciistica a coppieVi si cimenta la BrignoneLo zigzag... di chi sciaI ciclisti lo fanno tra le auto in codaFanno lo slalom tra le auto ferme in codaI cicisti lo fanno tra le auto in codaLo offre chi è in autoFanno parte degli accessori dell auto