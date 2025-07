Lo si gioca con bocce grosse e bucate nei cruciverba: la soluzione è Bowling

BOWLING

Curiosità e Significato di Bowling

Perché la soluzione è Bowling? Il bowling è uno sport divertente e molto popolare, in cui si cerca di abbattere con una palla grossa e pesante delle bottiglie di plastica chiamate birilli, che spesso sono bucate o danneggiate. Si gioca su una pista lunga e liscia, puntando con precisione per fare più punti possibile. Un gioco sia di abilità che di strategia, perfetto per amici e famiglie.

Come si scrive la soluzione Bowling

Se "Lo si gioca con bocce grosse e bucate" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

O Otranto

W Washington

L Livorno

I Imola

N Napoli

G Genova

