ROMANZO

Curiosità e Significato di Romanzo

Perché la soluzione è Romanzo? Il termine romanzo indica un’opera narrativa lunga e articolata, che racconta storie e personaggi in modo dettagliato. Deriva dal latino romanicus e ha radici storiche e letterarie profonde. È uno dei generi più amati, capace di immergere il lettore in mondi immaginari o reali, offrendo una formazione culturale e un viaggio tra emozioni e riflessioni. In breve, il romanzo è la finestra sulla fantasia e sulla vita.

Come si scrive la soluzione Romanzo

R Roma

O Otranto

M Milano

A Ancona

N Napoli

Z Zara

O Otranto

