Un appendice corporea nei cruciverba: la soluzione è Arto

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un appendice corporea' è 'Arto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARTO

Curiosità e Significato di Arto

La soluzione Arto di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Arto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Arto? Un appendice corporea è un modo per indicare qualcosa di accessorio o di piccole dimensioni che si collega a un elemento principale. La soluzione ARTO deriva dalla parola arto, ovvero una parte del corpo come braccio o gamba, considerata come un'estensione o appendice naturale. È un termine usato in anatomia o in contesti figurativi per descrivere parti integranti di un tutto.

Come si scrive la soluzione Arto

Hai trovato la definizione "Un appendice corporea" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

R Roma

T Torino

O Otranto

