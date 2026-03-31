Lo studio della formazione dell universo
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo studio della formazione dell universo' è 'Cosmogonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COSMOGONIA
Perché la soluzione è Cosmogonia? La cosmogonia rappresenta l'ambito della conoscenza che si occupa dell'origine e della creazione dell'universo. Attraverso questa disciplina si analizzano i processi e le teorie che spiegano come tutto sia nato, considerando modelli scientifici e mitologici. La comprensione della cosmogonia permette di approfondire le dinamiche che hanno portato alla formazione delle galassie, delle stelle e di altri corpi celesti. La ricerca in questo campo contribuisce a chiarire le origini del cosmo e la sua evoluzione.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo studio della formazione dell universo". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Lo studio della formazione dell universo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cosmogonia
Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo studio della formazione dell universo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo studio della formazione dell universo" conferma che la soluzione 'Cosmogonia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Cosmogonia
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo studio della formazione dell universo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cosmogonia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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