Lo studio della formazione dell universo

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo studio della formazione dell universo' è 'Cosmogonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COSMOGONIA

Perché la soluzione è Cosmogonia? La cosmogonia rappresenta l'ambito della conoscenza che si occupa dell'origine e della creazione dell'universo. Attraverso questa disciplina si analizzano i processi e le teorie che spiegano come tutto sia nato, considerando modelli scientifici e mitologici. La comprensione della cosmogonia permette di approfondire le dinamiche che hanno portato alla formazione delle galassie, delle stelle e di altri corpi celesti. La ricerca in questo campo contribuisce a chiarire le origini del cosmo e la sua evoluzione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo studio della formazione dell universo". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lo studio della formazione dell universo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cosmogonia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo studio della formazione dell universo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo studio della formazione dell universo" conferma che la soluzione 'Cosmogonia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Cosmogonia

C Como O Otranto S Savona M Milano O Otranto G Genova O Otranto N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo studio della formazione dell universo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cosmogonia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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