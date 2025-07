Un appendice difensiva nei cruciverba: la soluzione è Pungiglione

PUNGIGLIONE

Curiosità e Significato di Pungiglione

Perché la soluzione è Pungiglione? Un appendice difensiva è un modo per indicare qualcosa che si aggiunge come protezione o riparo. La parola pungiglione si riferisce all'arma naturale di insetti come api e vespe, utilizzata per difendersi e attaccare quando minacciati. In senso figurato, rappresenta un mezzo di difesa efficace e immediato, fondamentale per proteggersi dai pericoli e mantenere la propria sicurezza.

Come si scrive la soluzione Pungiglione

Hai trovato la definizione "Un appendice difensiva" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

U Udine

N Napoli

G Genova

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

