La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si alza con le mani quando fa freddo o c è vento' è 'Bavero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAVERO

Curiosità e Significato... La soluzione Bavero di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bavero per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Bavero? Il termine bavero si riferisce alla parte superiore del colletto di una camicia o di una giacca, che si alza spesso quando fa freddo o c'è vento per proteggersi e mantenere il calore. È un dettaglio di abbigliamento che può essere piegato o sollevato a seconda delle esigenze. Quindi, il bavero si alza per difendersi dal freddo, diventando un elemento pratico e stiloso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si alza quando tira ventoColletto detto in modo desuetoSi alza per riparare il colloLi fa venire alle mani il freddoUn salto che si fa con l aiuto delle maniSi fa anche con le capsule

B Bologna

A Ancona

V Venezia

E Empoli

R Roma

O Otranto

OKINAWA

