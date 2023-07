Li fa venire alle mani il freddo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li fa venire alle mani il freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GELONI

Significato/Curiosita : Li fa venire alle mani il freddo

Gira e, forse scambiando kurt per il suo avversario, con un'espressione minacciosa fa un chiaro cenno di sfida con le mani e subito dopo dà una gomitata in... i geloni compaiono prevalentemente all'arrivo dei primi freddi in soggetti predisposti, generalmente giovani, più frequentemente donne. i geloni, pur... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

