Se sono molto basse fa freddo

Home / Soluzioni Cruciverba / Se sono molto basse fa freddo

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Se sono molto basse fa freddo' è 'Temperature'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEMPERATURE

Perché la soluzione è Temperature? Le temperature sono un parametro che indica il livello di calore presente nell'ambiente. Quando le temperature sono molto basse, si avverte freddo, un senso di freschezza che può influenzare le attività quotidiane e il benessere delle persone. Questo fenomeno si manifesta spesso durante le stagioni invernali o in zone geografiche particolarmente fredde, determinando una sensazione di disagio o necessità di protezione adeguata. La conoscenza delle temperature aiuta a prepararsi ai diversi cambiamenti climatici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Se sono molto basse fa freddo". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se sono molto basse fa freddo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Temperature

La definizione "Se sono molto basse fa freddo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Se sono molto basse fa freddo" conferma che la soluzione 'Temperature' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Temperature

T Torino E Empoli M Milano P Padova E Empoli R Roma A Ancona T Torino U Udine R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Se sono molto basse fa freddo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Temperature' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sono generalmente molto basse nei leucemiciLo sono i discorsi molto ponderatiQuelle da bowling sono molto grosseAccaduto molto tempo faLo sono i bluejeans molto usati