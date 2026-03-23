Riparano le mani dal freddo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Riparano le mani dal freddo' è 'Tasche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TASCHE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Riparano le mani dal freddo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riparano le mani dal freddo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Tasche? Le tasche sono elementi pratici e funzionali presenti in molti capi di abbigliamento, come giacche, pantaloni e cappotti. La loro funzione principale è quella di custodire piccoli oggetti, ma offrono anche un modo per riscaldare le mani durante le giornate fredde. Inserendo le mani nelle tasche, si può proteggere la pelle dal freddo e mantenerla calda, rendendo questo accessorio un alleato indispensabile nelle stagioni più rigide.

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Riparano le mani dal freddo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tasche

Se la definizione "Riparano le mani dal freddo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riparano le mani dal freddo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tasche:

T Torino A Ancona S Savona C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riparano le mani dal freddo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le ha vuote lo squattrinatoContenitore nel quale si ripongono rientrando in casa oggetti come monete o chiaviLe interne sono più sicureLi fa venire alle mani il freddoVengono alle mani per il freddoSi alza con le mani quando fa freddo o c è ventoÈ divenuto celebre quello milanese di Mani puliteInduriscono le mani