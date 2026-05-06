Lo sono il 3 e il 2 quando fa 5

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono il 3 e il 2 quando fa 5' è 'Addendi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADDENDI

Perché la soluzione è Addendi? Gli addendi sono i numeri che si sommano tra loro per ottenere un risultato. In particolare, il 3 e il 2 sono esempi di addendi perché, unendoli, si ottiene 5. La loro funzione è quella di contribuire al calcolo della somma, formando un'operazione di addizione. Quando si uniscono questi due numeri, il risultato finale è la somma di entrambi, che in questo caso è 5. Questa relazione dimostra come gli addendi siano i componenti di un'addizione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono il 3 e il 2 quando fa 5". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Lo sono il 3 e il 2 quando fa 5 nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Addendi

La definizione "Lo sono il 3 e il 2 quando fa 5" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono il 3 e il 2 quando fa 5" conferma che la soluzione 'Addendi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Addendi

A Ancona D Domodossola D Domodossola E Empoli N Napoli D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono il 3 e il 2 quando fa 5" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Addendi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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