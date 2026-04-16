Lo è un cartello stradale strappato dal vento

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è un cartello stradale strappato dal vento' è 'Divelto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIVELTO

Perché la soluzione è Divelto? Quando un cartello stradale si stacca dalla sua posizione originale a causa di un evento atmosferico, come un forte vento, si dice che è stato divelto. Questo termine indica che la segnaletica è stata rimossa o spostata dalla sua installazione, compromettendo la sicurezza sulla strada. La condizione di un cartello divelto può creare confusione tra gli automobilisti e aumentare il rischio di incidenti. La presenza di segnali ben visibili è fondamentale per la corretta circolazione dei veicoli e la tutela di tutti gli utenti della strada.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è un cartello stradale strappato dal vento". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lo è un cartello stradale strappato dal vento nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Divelto

La soluzione associata alla definizione "Lo è un cartello stradale strappato dal vento" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è un cartello stradale strappato dal vento" conferma che la soluzione 'Divelto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Divelto

D Domodossola I Imola V Venezia E Empoli L Livorno T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è un cartello stradale strappato dal vento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Divelto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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