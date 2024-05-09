Si alza per riparare il collo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si alza per riparare il collo' è 'Bavero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BAVERO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si alza per riparare il collo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si alza per riparare il collo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Bavero? Il bavero è quella parte del cappotto o della giacca che si solleva per proteggere il collo dal vento o dal freddo. Quando si indossa un capospalla, si può alzare il bavero per coprire meglio la zona del collo, offrendo maggiore calore e comfort. Questa caratteristica permette di adattarsi alle condizioni climatiche, creando anche un effetto estetico elegante. La sua funzione principale è quella di offrire protezione e stile contemporaneamente.

Se la definizione "Si alza per riparare il collo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si alza per riparare il collo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Bavero:

B Bologna A Ancona V Venezia E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si alza per riparare il collo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

