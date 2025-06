L antica lingua parlata in Irlanda nei cruciverba: la soluzione è Gaelico

Home / Soluzioni Cruciverba / L antica lingua parlata in Irlanda

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L antica lingua parlata in Irlanda' è 'Gaelico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GAELICO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Gaelico: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gaelico? Il gaelico è la lingua antica e tradizionale parlata in Irlanda, parte del gruppo delle lingue celtiche. È un patrimonio culturale che conserva le radici storiche e linguistiche dell'isola, ancora oggi insegnata e parlata da molte persone, soprattutto nelle zone rurali. Rappresenta un simbolo di identità e orgoglio irlandese, mantenendo vivo il legame con il passato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si parla ancora in IrlandaUna lingua celticaLingua ufficiale in IrlandaLingua antica parlata dai RomaniUn antica lingua parlata nel vicino OrienteLa lingua parlata

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "L antica lingua parlata in Irlanda" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

A Ancona

E Empoli

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

R E T O E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TENORE" TENORE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.