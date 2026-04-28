Una lingua di terra tra due mari

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una lingua di terra tra due mari' è 'Istmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISTMO

Perché la soluzione è Istmo? Un istmo è una stretta striscia di terra che collega due grandi territori e li separa da due corpi d'acqua. Questa formazione geologica svolge un ruolo importante nei collegamenti tra le regioni, facilitando il passaggio di persone, merci e animali. La presenza di un istmo può influenzare il clima e le condizioni ambientali delle aree interessate. La sua conformazione può variare, ma sempre mantiene una funzione di collegamento naturale tra territori diversi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una lingua di terra tra due mari". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Una lingua di terra tra due mari nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Istmo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una lingua di terra tra due mari" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una lingua di terra tra due mari" conferma che la soluzione 'Istmo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Istmo

I Imola S Savona T Torino M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una lingua di terra tra due mari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Istmo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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