Si parla ancora in Irlanda nei cruciverba: la soluzione è Gaelico

Home / Soluzioni Cruciverba / Si parla ancora in Irlanda

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si parla ancora in Irlanda' è 'Gaelico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GAELICO

Curiosità e Significato di "Gaelico"

La parola Gaelico è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gaelico.

Perché la soluzione è Gaelico? Gaelico si riferisce alla lingua celtica parlata tradizionalmente in Irlanda e in alcune zone della Scozia. È un patrimonio culturale vivo, ancora utilizzato nelle comunità locali e insegnato nelle scuole, rappresentando un legame profondo con le radici ancestrali del paese. Parlare di gaelico significa valorizzare questa lingua antica e il suo ruolo nella cultura irlandese contemporanea.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una lingua celticaLingua ufficiale in IrlandaLo si parla in ScoziaNon è la cosa di cui si parlaVi si parla il cantoneseSi parla al Cremlino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Gaelico

Hai davanti la definizione "Si parla ancora in Irlanda" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

A Ancona

E Empoli

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

H I N I S N G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SHINING" SHINING

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.