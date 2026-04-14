I cani cinesi con la lingua e il palato viola

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I cani cinesi con la lingua e il palato viola' è 'Chow Chow'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHOW CHOW

Perché la soluzione è Chow Chow? Il Chow Chow è una razza canina nota per la sua particolare caratteristica di avere la lingua e il palato di colore viola o bluastro. Questa peculiarità si distingue tra gli altri cani e contribuisce al suo aspetto unico e riconoscibile. La presenza di questa caratteristica è attribuita a specifici pigmenti presenti nella sua pelle e tessuti orali. La sua storia e il suo aspetto lo rendono un animale molto apprezzato tra gli amanti dei cani di razza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I cani cinesi con la lingua e il palato viola". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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I cani cinesi con la lingua e il palato viola nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Chow Chow

Se la definizione "I cani cinesi con la lingua e il palato viola" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I cani cinesi con la lingua e il palato viola" conferma che la soluzione 'Chow Chow' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Chow Chow

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Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I cani cinesi con la lingua e il palato viola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Chow Chow' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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