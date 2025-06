Ricevette il Nobel per la letteratura nel 1975 nei cruciverba: la soluzione è Montale

Home / Soluzioni Cruciverba / Ricevette il Nobel per la letteratura nel 1975

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ricevette il Nobel per la letteratura nel 1975' è 'Montale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONTALE

Curiosità e Significato di "Montale"

Vuoi sapere di più su Montale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Montale.

Perché la soluzione è Montale? Montale è uno dei più grandi poeti italiani del Novecento, celebre per la sua poesia intensa e ricca di simbolismi. Premio Nobel per la Letteratura nel 1975, ha saputo catturare l’anima della modernità attraverso versi profondi e spesso enigmatici. La sua opera riflette la complessità dell’esistenza e il rapporto tra uomo e mondo, lasciando un’impronta indelebile nella letteratura italiana.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Scrisse Ossi di seppiaIl poeta genovese nominato senatore a vitaEugenio poetaLo scrittore ungherese Kertész premio Nobel per la letteratura nel 2002Cognome del Nobel per la letteratura nel 1959Knut Nobel per la Letteratura nel 1920

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Montale

La definizione "Ricevette il Nobel per la letteratura nel 1975" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L B L A L O A A S D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALA DA BALLO" SALA DA BALLO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.