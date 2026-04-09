Martin Luther premio Nobel per la pace 1964

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Martin Luther premio Nobel per la pace 1964' è 'King'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KING

Perché la soluzione è King? King è il nome di Martin Luther, noto attivista statunitense che ha dedicato la vita alla lotta contro la discriminazione razziale e all'uguaglianza dei diritti civili. La sua leadership nel movimento non violento ha avuto un impatto fondamentale nel promuovere il rispetto e la giustizia, contribuendo a cambiare profondamente la società americana. Per il suo impegno e il suo ruolo di primo piano in questa battaglia, ricevette nel 1964 il premio Nobel per la pace, simbolo internazionale di speranza e cambiamento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Martin Luther premio Nobel per la pace 1964". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Martin Luther premio Nobel per la pace 1964 nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è King

Per risolvere la definizione "Martin Luther premio Nobel per la pace 1964", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Martin Luther premio Nobel per la pace 1964" conferma che la soluzione 'King' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione King

K Kappa I Imola N Napoli G Genova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Martin Luther premio Nobel per la pace 1964" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'King' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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