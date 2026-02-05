Il film di Bertolucci che ricevette nove Oscar

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Il film di Bertolucci che ricevette nove Oscar' è 'L Ultimo Imperatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: L ULTIMO IMPERATORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il film di Bertolucci che ricevette nove Oscar" corrisponde a una soluzione formata da 17 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il film di Bertolucci che ricevette nove Oscar". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è L Ultimo Imperatore? Il film di Bertolucci che ricevette nove Oscar è un capolavoro che narra la vita di un sovrano cinese attraverso decenni di storia. Questo lavoro cinematografico è apprezzato per la sua regia, interpretazioni e ricchezza di dettagli storici. Ha ottenuto riconoscimenti internazionali, consolidando la sua importanza nel cinema mondiale. La pellicola riesce a catturare la complessità di un impero e le trasformazioni di un'epoca.

Se la definizione "Il film di Bertolucci che ricevette nove Oscar" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il film di Bertolucci che ricevette nove Oscar" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione L Ultimo Imperatore:

L Livorno U Udine L Livorno T Torino I Imola M Milano O Otranto I Imola M Milano P Padova E Empoli R Roma A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il film di Bertolucci che ricevette nove Oscar" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

