Cognome del Nobel per la letteratura nel 1959

Home / Soluzioni Cruciverba / Cognome del Nobel per la letteratura nel 1959

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Cognome del Nobel per la letteratura nel 1959' è 'Quasimodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUASIMODO

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Quasimodo? Quasimodo è il cognome del premio Nobel per la letteratura assegnato nel 1959 a causa della sua straordinaria capacità di esprimere le emozioni più profonde attraverso la poesia. La sua opera, ricca di sensibilità e intensità, riflette le difficoltà e le speranze dell'animo umano, spesso ispirata dal suo vissuto personale. La sua scrittura si distingue per l'uso di immagini evocative e di un linguaggio semplice ma potente che tocca il cuore dei lettori.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cognome del Nobel per la letteratura nel 1959". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Cognome del Nobel per la letteratura nel 1959 nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Quasimodo

Se la definizione "Cognome del Nobel per la letteratura nel 1959" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cognome del Nobel per la letteratura nel 1959" conferma che la soluzione 'Quasimodo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Quasimodo

Q Quarto U Udine A Ancona S Savona I Imola M Milano O Otranto D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cognome del Nobel per la letteratura nel 1959" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Quasimodo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il Salvatore poeta che fu premio NobelImmagine in basso a sinistra: lui come si chiama?Il poeta di Ed è subito seraLo scrittore ungherese Kertész premio Nobel per la letteratura nel 2002Knut Nobel per la Letteratura nel 1920La Olga premio Nobel per la letteratura del 2018Il France premio Nobel per la Letteratura 1921Vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1997