La Soluzione ♚ Lo scrittore ungherese Kertész premio Nobel per la letteratura nel 2002

: IMRE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Lo scrittore ungherese kertesz premio nobel per la letteratura nel 2002: - premi nobel per la letteratura rabindranath tagore (premio nobel nel 1913) scrisse in bengali e inglese, samuel beckett (premio nobel nel 1969) scrisse... Imre Nagy (pronuncia ungherese ['imr 'n]) (Kaposvár, 6 giugno 1896 – Budapest, 16 giugno 1958) è stato un politico ungherese, primo ministro in due occasioni. È considerato un eroe nazionale ungherese. È stato il punto di riferimento di un movimento che – all'interno stesso del Partito dei Lavoratori Ungheresi (marxista-leninista) – mirava all'apertura del paese all'Occidente (con la proposta uscita dal patto di Varsavia) e ad alcuni principi tipici della liberaldemocrazia, culminato nella rivoluzione del 1956. A seguito del fallimento della rivolta dovuto all'intervento delle forze armate sovietiche, fu imprigionato e poi ucciso.

Altre Definizioni con imre; scrittore; ungherese; kertész; premio; nobel; letteratura; 2002;