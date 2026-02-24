Le ricevette Mosè sul Sinai

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Le ricevette Mosè sul Sinai' è 'Tavole Della Legge'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAVOLE DELLA LEGGE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le ricevette Mosè sul Sinai" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le ricevette Mosè sul Sinai". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Tavole Della Legge? Nel racconto biblico, Mosè ricevette da Dio delle insostituibili istruzioni che rappresentano le fondamenta di un patto tra il divino e il popolo di Israele. Questi scritti, incisi su supporti di pietra, vennero consegnati sul monte Sinai, simbolo di un momento di rivelazione e di alleanza. Le iscrizioni rappresentano un codice morale e spirituale che ha influenzato profondamente le leggi e le tradizioni religiose successive. La loro importanza si evidenzia nella trasmissione di valori universali.

Se la definizione "Le ricevette Mosè sul Sinai" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le ricevette Mosè sul Sinai" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Tavole Della Legge:

T Torino A Ancona V Venezia O Otranto L Livorno E Empoli D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona L Livorno E Empoli G Genova G Genova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le ricevette Mosè sul Sinai" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

