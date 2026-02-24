Fu premio Nobel per la letteratura nel 1948

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fu premio Nobel per la letteratura nel 1948' è 'Eliot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELIOT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu premio Nobel per la letteratura nel 1948" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu premio Nobel per la letteratura nel 1948". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Eliot? Nel 1948, un celebre scrittore e poeta ricevette uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel campo della cultura. La sua opera si distingue per la profondità dei temi trattati e la complessità dello stile, influenzando molte generazioni successive. La sua poesia e i suoi scritti sono considerati capolavori che hanno lasciato un'impronta indelebile nella letteratura mondiale. La sua figura rimane emblematica di un impegno artistico e intellettuale di grande rilievo.

In presenza della definizione "Fu premio Nobel per la letteratura nel 1948", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu premio Nobel per la letteratura nel 1948" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Eliot:

E Empoli L Livorno I Imola O Otranto T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu premio Nobel per la letteratura nel 1948" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

