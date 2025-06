Miscela per terribili bombe incendiarie nei cruciverba: la soluzione è Napalm

Home / Soluzioni Cruciverba / Miscela per terribili bombe incendiarie

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Miscela per terribili bombe incendiarie' è 'Napalm'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NAPALM

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Napalm? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Napalm.

Perché la soluzione è Napalm? Il termine napalm indica una sostanza incendiaria usata in passato come arma bellica, famosa per il suo potere distruttivo e la capacità di bruciare rapidamente. La parola deriva da un mix di naphtalene e palmitoil, i suoi componenti principali. Spesso associato a conflitti e devastazioni, il napalm rappresenta uno degli strumenti più crudeli della guerra. Conoscere il suo significato aiuta a comprendere meglio le tragedie storiche legate al suo utilizzo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un dispositivo per bombe ad orologeriaMiscela incendiariaUna miscela di cereali e frutta seccaUn elemento per bombe atomicheMiscela gelatinosa incendiaria

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Miscela per terribili bombe incendiarie"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

N Napoli

A Ancona

P Padova

A Ancona

L Livorno

M Milano

F N T I I I O N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INFINITO" INFINITO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.