Così sono le bombe per gli artificieri nei cruciverba: la soluzione è Inesplose

Home / Soluzioni Cruciverba / Così sono le bombe per gli artificieri

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Così sono le bombe per gli artificieri' è 'Inesplose'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INESPLOSE

Curiosità e Significato di Inesplose

La parola Inesplose è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Inesplose.

Perché la soluzione è Inesplose? Il termine inesplose descrive le bombe o ordigni che, nonostante siano stati fatti saltare, non esplodono e rimangono potenzialmente pericolosi. Sono dispositivi che, per vari motivi, non si sono attivati come previsto, richiedendo interventi specializzati per neutralizzarli in sicurezza. La loro presenza rappresenta una sfida per gli artificieri, che devono intervenire con grande cautela per eliminare il rischio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così sono i capelli ondulatiCosì sono le foglie caduteCosì sono le mele acerbeCosì sono i bimbi esuberantiCosì sono gli usci quasi chiusi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Inesplose

Se ti sei imbattuto nella definizione "Così sono le bombe per gli artificieri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

E Empoli

S Savona

P Padova

L Livorno

O Otranto

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O T C A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATONE" CATONE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.