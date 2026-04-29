I terribili campi come Dachau e Auschwitz

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I terribili campi come Dachau e Auschwitz' è 'Lager'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAGER

Perché la soluzione è Lager? Un lager è un campo di concentramento utilizzato durante periodi storici di oppressione per rinchiudere persone considerate indesiderabili o nemiche dello stato. Questi luoghi sono spesso associati a condizioni disumane, lavori forzati e violenze sistematiche, simboli di repressione e sofferenza. La parola evoca immagini di sofferenza collettiva e di un passato segnato da atrocità. La memoria di tali luoghi serve a ricordare gli orrori del passato e a promuovere il rispetto dei diritti umani.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I terribili campi come Dachau e Auschwitz". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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I terribili campi come Dachau e Auschwitz nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lager

In presenza della definizione "I terribili campi come Dachau e Auschwitz", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I terribili campi come Dachau e Auschwitz" conferma che la soluzione 'Lager' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lager

L Livorno A Ancona G Genova E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I terribili campi come Dachau e Auschwitz" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lager' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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