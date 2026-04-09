Le bombe dei tennisti

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le bombe dei tennisti' è 'Aces'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACES

Perché la soluzione è Aces? Gli aces rappresentano un colpo decisivo nel tennis, quando un giocatore serve con tanta potenza e precisione da impedire all’avversario di toccare la palla. Questa esecuzione dimostra abilità e forza, creando un punto immediato a favore del tennista che riesce a realizzarli. La presenza di molti aces durante una partita indica un servizio efficace e dominante, contribuendo spesso alla vittoria finale. La capacità di realizzare aces è considerata una delle armi principali nel gioco professionistico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le bombe dei tennisti". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Le bombe dei tennisti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Aces

Per risolvere la definizione "Le bombe dei tennisti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le bombe dei tennisti" conferma che la soluzione 'Aces' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Aces

A Ancona C Como E Empoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le bombe dei tennisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aces' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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